Brand: Totalschaden am Fahrzeug

Kobenz, Bezirk Murtal. Gegen 22:00 Uhr war ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Murtal mit einem Klein-Lkw auf der L 518 in Fahrtrichtung Kobenz unterwegs. Plötzlich platzte ein Reifen. Er hielt das Fahrzeug an und bemerkte den Brand. Ein unbekannter Fahrzeuglenker verständigte die Feuerwehr. Die Feuerwehr Kobenz, im Einsatz mit 21 Personen und drei Fahrzeugen, löschte den Brand.



Am Fahrzeug entstand Totalschaden.