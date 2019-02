Brand in Pflegeheim: Zehn Personen evakuiert

Der Brand brach in Peggau in der Steiermark in der Nacht auf Sonntag aus.

Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die Bewohner einer Etage evakuiert werden, wie die Polizei mitteilte. Zehn Personen seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Die Brandursache war zunächst unbekannt.

Angestellte zogen Frau aus brennendem Zimmer