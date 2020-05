Bub (2) nach Hundebiss schwer an Hand verletzt

Der Zweijährige musste mit dem Rettungshubschrauber ins Spital gebracht werden.

Ein zweijähriger Bub ist am Donnerstag in Fehring im Bezirk Südoststeiermark von einem Hund in den rechten Unterarm gebissen worden und hat Verletzungen unbestimmten Grades erlitten. Das Kind wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber Christophorus 16 ins LKH Graz gebracht.

Der Vorfall ereignete sich in einer Hauseinfahrt, wo der Bub spielte. Ein 43-jähriger hielt sich nach einem Spaziergang mit seinen Hunden bei einem 34-jährigen Nachbarn auf. Dessen Sohn näherte sich den Hunden an, woraufhin einer zubiss. Die beiden Männer gaben an, dass die drei Hunde während des gesamten Aufenthalts angeleint waren und neben dem Besitzer saßen.