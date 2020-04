Die Feuerwehr löschte mit 15 Einsatzkräften das Feuer. Verbot soll auch Risiko für zusätzliche Feuerwehreinsätze vermeiden helfen.

Birkfeld, Bezirk Weiz. Unbekannte entzündeten am Donnerstagabend ein vorbereitetes Osterfeuer. Eine Polizeistreife nahm gegen 22:00 Uhr den Brand in der Gedore-Straße wahr, die Feuerwehr Birkfeld löschte den Brand unter Aufbietung von drei Fahrzeugen sowie 15 Kräften und stand dabei bis 01:00 Uhr im Einsatz. Das Material für das Osterfeuer wäre aufgrund des geltenden Verbotes des Abbrennens dem Heizwerk Birkfeld zugeführt worden, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Nach Tirol und Salzburg untersagt auch das Land Steiermark Brauchtumsfeuer zu Ostern. Die Maßnahme diene dem Schutz der Menschen und "im Speziellen der Feuerwehrmänner und -frauen sowie der Sicherheitskräfte". Dabei gehe es auch um das Verbot von Versammlungen und das Abstandhalten zur Vermeidung von Infektionen mit dem Coronavirus. Dies teilte die Kommunikation Land Steiermark am Donnerstag mit.

"Wir wollen während der Corona-Krise einerseits das Risiko für zusätzliche Feuerwehreinsätze vermeiden, andererseits wäre die Einhaltung der Covid-19-Bestimmungen zum Schutz der Bevölkerung schwer zu kontrollieren, zumal die Sicherheitskräfte ohnehin bereits äußerst beansprucht sind", sagte Umweltlandesrätin Ursula Lackner (SPÖ). In der Stadt Graz sind Osterfeuer bereits seit Jahren aus Gründen der Luftreinhaltung verboten, Stichwort Feinstaub.

Eine Verordnung des Landes erlaubt das Verbrennen von biogenem Material in der Zeit von 15.00 Uhr am Karsamstag bis 3.00 Uhr am Ostersonntag. Diese Ausnahmeregelung gibt es dieses Jahr aufgrund der Covid-19-Krise nicht. Dies wurde von der Landesregierung in Absprache mit dem Landesfeuerwehrverband entschieden. Zudem herrsche in weiten Teilen der Steiermark Trockenheit, was eine Feuersgefahr zusätzlich erhöhe.

Osterfeuer im Burgenland verboten

Im Burgenland sind Osterfeuer aufgrund der Coronakrise verboten. Auch im privaten Bereich sollen keine Feuer abgehalten werden, teilte Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) am Freitag in einer Aussendung mit. Dabei spiele auch die Brandgefahr eine Rolle. Bei Verstößen drohen Geldstrafen von bis zu 3.630 Euro.