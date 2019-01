Crash mit Taxi auf schneeglatter Straße: 5 Verletzte

Steiermark. Bei einer Kollision zwischen einem leeren Taxi und einem Pkw auf der Franz-Josef-Straße in Leoben wurden Freitagfrüh vier Personen leicht und eine weitere schwer verletzt. Der Taxifahrer (23) gab an, zu schnell auf der schneebedeckten Fahrbahn unterwegs gewesen zu sein. Die Opfer kamen ins LKH Leoben. Im Einsatz standen die Feuerwehren Leoben und Göss. An beiden Autos entstand Totalschaden.