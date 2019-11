Diebstahl: Mehrere Hundert Euro Schaden

Ein bislang unbekannter Täter stahl am 26. Juli 2019 die Geldbörse eines 78-Jährigen aus dem Bezirk Murtal.

Knittelfeld, Bezirk Murtal. Gegen 15.45 Uhr stahl der Unbekannte die Geldbörse aus einer im Einkaufswagen des Opfers abgelegten Tasche. Mit der in der Geldbörse vorhandenen Bankomatkarte führte der Täter in weiterer Folge bei einem Geldausgabeautomaten eine Bargeldbehebung durch. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Bei der Bargeldbehebung am Bankomaten wurde der Verdächtige gefilmt.

Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete nun die Veröffentlichung der Lichtbilder an. Hinweise zur Identität des Verdächtigen sind unter der Telefonnummer 059133/6310 erbeten.

© LPD-ST