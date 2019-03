Ein 37-jähriger Autoraser ist Donnerstagnachmittag nördlich von Graz in Deutschfeistritz im Ortsgebiet bei einer 50 km/h-Beschränkung mit 130 km/h ertappt worden. Polizisten hielt ihn an und straften ihn ab. Dabei verhielt sich der Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung laut Aussendung des Landespolizeidirektion Steiermark "sehr unkooperativ". Er gab einen dringenden Termin als Grund für sein Tempo an.