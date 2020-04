E-Scooter-Akku explodiert: Bastler landete im Spital

Ein 59-Jähriger wollte einen Scooter-Akku reparieren und wurde schwer verletzt.

Der 59-Jährige reparierte den Akku gegen 22 Uhr in seiner Bastlerwerkstatt in der Eintrachtgasse in Graz. Die Lithium-Ionen-Batterie dürfte durch Feuchtigkeit bereits beschädigt gewesen sein und explodierte unter starker Rauchentwicklung beim Anstecken an das 220-Volt-Stromnetz. Die Berufsfeuerwehr rückte mit 21 Mann und fünf Fahrzeugen aus. Der 59-Jährige wurde ins LKH Graz eingeliefert.

Durch die starke Rauchentwicklung wurde das Wohnhaus, in dem sich die Werkstatt befand, teilweise stark verrußt. Außerdem zerbrachen einige Fensterscheiben des Gebäudes.