Ehepaar rutscht mit Pkw ab: Auto überschlägt sich

Ein 52-jähriger Steirer hat am Samstag bei Halbenrain (Bezirk Südoststeiermark) die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Das Auto, in dem auch die 44-jährige Frau des Mannes mitfuhr, prallte gegen einen Pflock und überschlug sich mehrmals, bevor es in einem Acker liegen blieb. Laut Polizei dürfte der Mann auf der regennassen Fahrbahn zu schnell unterwegs gewesen sein.

Der 52-Jährige konnte sich alleine aus dem Fahrzeug befreien. Seine Gattin konnte aber erst mit Hilfe von Unfallzeugen aus dem Wrack befreit werden. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Feldbach eingeliefert. Seine Gattin dürfte leicht verletzt worden sein und wurde vom Rettungsdienst ebenfalls in das LKH Feldbach eingeliefert.