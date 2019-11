Einbruch: Jugendliche Täter ausgeforscht

Laßnitzhöhe, Bezirk Graz-Umgebung. Bereits in der Zeit zwischen 13. und 16. Juli 2019 verübten vorerst unbekannte Täter einen Einbruch in ein Vereinsgebäude in Laßnitzhöhe. Dabei gelangten sie über eine aufgebrochene Tür ins Objekt und stahlen diverse Elektrogeräte (Fernseher, Laptop, Boxen etc.) im Wert von mehreren Tausend Euro.

Nun forschten Polizisten zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren, beide aus dem Bezirk Graz-Umgebung, aus. Bei ihnen stellten die Beamten das Diebesgut sicher. Beide zeigten sich geständig, den Einbruch aufgrund von Geldnot begangen zu haben. Sie werden auf freiem Fuß angezeigt.