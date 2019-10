Fahndung nach Unbekanntem: Krankenhaus-Snack-Automaten ausgeräumt

Knittelfeld, Judenburg, Bezirk Murtal. Die Polizei fahndet nach mehreren Einbruchsdiebstählen in Getränke- und Jausenautomaten öffentlich nach einem unbekannten Täter. Zwischen 7. Juni 2019, 06:00 Uhr und 12. September 2019, 10:00 Uhr, gelangte ein unbekannter Täter im LKH Murtal, Standort Knittelfeld und im LKH Murtal, Standort Judenburg insgesamt zwölfmal durch einen möglicherweise widerrechtlich erlangten Schlüssel in Getränke- und Jausenautomaten. Die Automaten waren jeweils in den Anmeldebereichen der Krankenhäuser aufgestellt.

© LPD Steiermark Kennen Sie diesen Mann? Hinweise unter 059 133/6310

Dabei wurde der unbekannte Mann von einer Überwachungskamera aufgenommen. Da die bisherigen Ermittlungen erfolglos verliefen, ordnete die Staatsanwaltschaft Leoben die Veröffentlichung der beigefügten Bilder an. Zweckdienliche Hinweise zur Identität der Person sind an die Polizeiinspektion Knittelfeld, Tel. Nr.: 059 133/6310, erbeten.