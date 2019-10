Fahrzeugbrand: Totalschaden am Fahrzeug

Gratwein-Straßengel, Bezirk Graz-Umgebung. Gegen 04:30 Uhr war ein 38-jähriger Slowene mit einem Pkw auf der L 332 in Fahrtrichtung Osten unterwegs. Auf Höhe Straßenkilometer 2,4 bemerkte er plötzlich im Bereich des linken hinteren Radkastens einen Brand und hielt das Fahrzeug an. Rasch griff der Brand auf das gesamte Heck über. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Judendorf-Straßengel löschten den Brand. Es entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe.

Laut ersten Ermittlungen dürfte eine technische Ursache den Brand ausgelöst haben.