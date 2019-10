Forstarbeiter verletzt sich schwer

Frohnleiten, Bezirk Graz-Umgebung. Der 41-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung war in einem Wald im Ortsteil Gams mit dem Entästen einer gefällten Fichte beschäftigt. Dazu verwendete er eine Motorsäge und trug Schutzkleidung. Gegen 09:40 Uhr brach der Wipfel des Baumes, worauf das Stammende gegen die beiden Knie des Arbeiters schnellte. Nach der Erstversorgung wurde der Forstarbeiter in das LKH Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur, eingeliefert. Fremdverschulden dürfte dem derzeitigen Erhebungsstand nach auszuschließen sein.