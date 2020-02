Forstunfall: 46-Jähriger schwer verletzt

Bei Forstarbeiten Freitagvormittag wurde ein 46-Jähriger schwer verletzt.

Preding, Bezirk Deutschlandsberg. Gegen 10:00 Uhr war der 46-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg in seinem Wald mit Forstarbeiten beschäftigt. Als er einen Ast zersägen wollte, glitt er mit der Motorsäge ab und schnitt sich in die linke Wade. Der Mann trug zum Unfallzeitpunkt keine geeignete Schnittschutzhose. In der Nähe befindliche Forstarbeiter hörten die Hilfeschreie und leisteten sofort Erste Hilfe.



Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte ins UKH Graz eingeliefert.