Frau attackiert ihren Ehemann mit Messer

Die 26-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen und zeigte den Beamten auch die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser.

Graz, Bezirk Lend. Eine 26-Jährige steht im Verdacht, Mittwochnachmittag, 13. Mai 2020, im Verlauf eines Streites ihren 30-jährigen Ehemann mit einem Messer verletzt zu haben, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Gegen 14:30 Uhr wurde eine Polizeistreife verständigt, dass eine Frau ihren Ehemann mit einem Messer verletzt habe. Beim Eintreffen der Beamten in der Wohnung saß ein 30-jähriger afghanischer Staatsbürger am Boden und wies eine blutende Verletzung (zwei Zentimeter lang, etwa einen Zentimeter tief) im Bereich der Außenseite des linken Oberschenkels auf. Der 30-Jährige gab an, von seiner 26-jährigen Gattin im Verlauf eines zunächst verbalen Streites verletzt worden zu sein.

Die 26-Jährige (ebenfalls afghanische Staatsbürgerin) ließ sich widerstandslos festnehmen und zeigte den Beamten auch die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser. Der 30-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 26-jährige Tatverdächtige gab bei ihrer Einvernahme an, dass sie bereits seit mehreren Wochen von ihrem Ehemann psychisch und physisch attackiert worden sei. Gegen die Tatverdächtige wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Graz wird die 26-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.