Zwei deutsche Staatsbürgerinnen gerieten Sonntagabend in eine alpine Notlage. Die Frauen blieben unverletzt.

Altaussee, Bezirk. Liezen. Die beiden Frauen, 50 und 52 Jahre alt, waren am Sonntag zu einer mehrtägigen Skitour aufgebrochen, bei welcher sie vom Loser bis zur Tauplitzalm gehen wollten. Bereits auf dem ersten Streckenabschnitt zwischen dem Loser und der Wildenseehütte kamen die Frauen vom Weg ab. Nach Einbruch der Dunkelheit setzen sie gegen 18:30 Uhr einen Notruf ab.

Anhand der beim Notruf mitgesendeten Koordinaten konnten die Frauen in der Nordwestflanke des Hinteren Schwarzmooskogels lokalisiert und von der Bergrettung Altaussee, der Alpinpolizei sowie zwei Hubschraubern des BMI aus der alpinen Notlage befreit werden. Der Rettungshubschrauber C 14 brachte die Frauen gegen 21:45 Uhr unverletzt ins Tal.