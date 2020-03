Freund verblutet: Streit um 'Gras' war Todesurteil

Der Schwerverletzte rang einen Tag lang mit dem Tod. Als er gefunden wurde, war es zu spät.

Stmk. Es war seit Jahren eine zerrüttete Partnerschaft. Zwischen dem Opfer Sinisa D. (37) und der mutmaßlichen Täterin Judith K. soll es regelmäßig zu gegenseitigen Handgreiflichkeiten und wilden Streitereien gekommen sein.

Nicht zuletzt deshalb wurde dem Paar bereits im Jänner von den Behörden die Tochter (13) abgenommen. Die letzte Auseinandersetzung zwischen dem Bosnier und seiner Partnerin aus Namibia vergangenen Dienstag, bei der es um Marihuana gegangen sein soll, endete schließlich fatal. Judith K. und der 37-Jährige hatten zuvor – wie laut Nachbarn des Öfteren – einige Gläser über den Durst getrunken, als der 32-Jährigen die Sicherungen durchbrannten.

Partner mit Buttermesser in Brustbereich gestochen

Judith K. soll sich ein Buttermesser geschnappt, ihren Lebensgefährten attackiert und ihm zweimal in die Brust gestochen haben.

„Es war vorprogrammiert, nur eine Frage der Zeit“, sagte Anrainer Michael B.

Dann verließ die Angreiferin das Mehrparteienhaus in der Ferdinand-Raimund-Gasse im Judenburger Ortsteil Murdorf und schlug erst am nächsten Tag Alarm. Doch da war es zu spät und Sinisa D. bereits verblutet. Freitag wurde über Judith K. die U-Haft verhängt. Es gilt die Unschuldsvermutung.