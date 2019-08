Riegersburg. Ein 49 Jahre alter Tiroler ist am Freitag beim Liegedreirad-Fahren in der Steiermark mit einem Auto zusammengeprallt und dabei schwer verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 16.20 Uhr in Riegersburg (Bezirk Südoststeiermark). Der Mann dürfte in einer Kurve die Kontrolle über sein Gefährt verloren haben und auf die Gegenfahrbahn gekommen sein.

Die 26-jährige Autofahrerin gab an, sie habe den Mann zwar rechtzeitig gesehen und bremsen wollen, den Zusammenstoß habe sie aber nicht mehr verhindern können. Zeugen des Unfalls verständigten die Einsatzkräfte und leisteten Erste Hilfe. Der 49-Jährige wurde ins Landeskrankenhaus Feldbach eingeliefert.