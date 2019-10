Fußgänger mit Krücken von Lkw überrollt

Ein Fußgänger mit Krücken ist Montagmittag in Laßnitzhöhe im Bezirk Graz-Umgebung bei einer Straßenbaustelle von einem Lkw erfasst, niedergestoßen und an den Oberschenkeln überfahren worden. Der 82-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in das LKH Graz gebracht, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.



Die Kapellenstraße in Laßnitzhöhe wird derzeit saniert, weshalb immer wieder Schwerfahrzeuge bei der Baustelle unterwegs sind. So auch am Montag gegen 11.40 Uhr: Ein 50-jähriger Lenker aus dem Bezirk Weiz wollte mit seinem Lkw vom linken Gehsteig aus auf die Fahrbahn fahren. Dabei übersah er den gehbehinderten Senioren, der nicht den völlig freien rechten Gehsteig genutzt hatte. Der 82-Jährige wurde vom rechten Außenrückspiegel des Lkws erfasst und zu Boden gestoßen, ehe er überrollt wurde.