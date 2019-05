Giftköder-Alarm: "Buddy" musste schon sterben

Steiermark. In Leoben herrscht Besorgnis unter den Hundebesitzern. Seit Tagen kursieren auf Facebook Meldungen über vier Hunde, die an "Giftködern" gestorben sein sollen. Eine Userin warnt nun, dass bereits ihr 14-Monate alter "Buddy" – ein Parson Russell Terrier – vermutlich vergiftet worden und kurz darauf verstorben sei. Im Murtal und im Raum Hartberg habe es ähnliche Fälle gegeben.

"Buddy war angeleint und trotzdem musste er sterben. Die Besitzer sind tieftraurig und können das Ganze nur schwer verarbeiten. Bitte passt auf eure Tiere auf!", heißt es in einem geteilten Facebook-Beitrag. Der kleine Hund war bereits am 5. Mai gestorben. In den sozialen Medien wollen die Besitzer nun "erinnern und warnen".

"Die Polizei ist auf Hinweise angewiesen. Wenn jemand was sieht oder findet, bringt es zur Polizei..nicht einfach wegwerfen!!"