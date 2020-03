Grazer und Mürztalerin positiv getestet

Nun drei Fälle in der Steiermark.

Graz. In der Steiermark sind am Montag zwei weitere Personen auf das Coronavirus positiv getestet worden, wie das Land Steiermark am Abend mitteilte. Damit gibt es in der Steiermark nunmehr drei Fälle. Es handelt sich bei den Neuinfektionen um einen 43 Jahre alten Grazer und eine 59-jährige Frau aus dem Mürztal.

Nachdem am Montagvormittag in Wien eine weitere Neu-Infektion mit dem Coronavirus bekannt wurde, gab es am späten Nachmittag auch in der Steiermark ein positives Testergebnis. Ein 43-jähriger Grazer wurde auf dem Weg ins Krankenhaus bereits im Rettungswagen getestet und aufgrund der Verdachtslage gleich wieder nach Hause gebracht. "Da auch in seinem Fall die Erkrankung einen milden Verlauf aufweist, wurde er nach Vorliegen des positiven Testergebnisses zu Hause unter Quarantäne gestellt", sagte Landessanitätsdirektorin Ilse Groß.

Am Abend wurde ein weiterer Fall bekannt: Eine 59-jährige Mürztalerin wurde bei sich zu Hause unter Quarantäne gestellt. Die Frau hatte sich zuvor in Oberitalien auf einer Urlaubsreise befunden, wie der APA mitgeteilt wurde.

Der Grazer dürfte Kontakt zur ersten steirischen Corona-Patientin gehabt haben. Nähere Details werde die Landessanitätsdirektion am Dienstag bekannt geben. Für Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) sind die schnelle Identifizierung von Coronavirus-Verdachtsfällen, die frühe Diagnose, eine rasch erfolgende Quarantäne und die allfällige Kontaktpersonen-Nachverfolgung die entscheidenden Maßnahmen im Kampf gegen das Virus. "Wir verstärken deshalb auch die personellen und finanziellen Ressourcen in allen dafür relevanten Bereichen", sagte die Landesrätin.