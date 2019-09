Grazer versuchte Küchenbrand zu löschen – verletzt

Graz. Ein 24-jähriger Grazer hat in der Nacht auf Dienstag bei einem Brand in seiner Wohnung in der Gluckgasse vermutlich eine Rauchgasvergiftung erlitten. Der Mieter wurde gegen 2.40 Uhr vom Feuer in seiner Küche wach und versuchte die Flammen mit einem Handfeuerlöscher einzudämmen. Das misslang aber. Er rief die Feuerwehr, die den Brand bekämpfte, teilte die Polizei mit.

Der 24-Jährige wurde ins LKH Graz gebracht. Die Ursache für das Feuer muss erst geklärt werden. Die Schadenshöhe ist ebenfalls noch nicht bekannt.