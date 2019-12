Gruppe soll Teenie im Stadtpark niedergschlagen haben

Ein 19-Jähriger gab bei der Polizei an, dass ihn sechs Personen attackiert und ausgeraubt hätten.

Graz, Innere Stadt. Ein 19-jähriger Afghane zeigte an, am 14. Dezember 2019 im Stadtpark beraubt worden zu sein, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Der Vorfall hätte sich um 17:45 Uhr zugetragen. Dabei hätten ihn sechs, zum Teil maskierte, Täter mit Faustschlägen zu Boden gebracht und am Boden liegend gegen den Kopf, den Oberkörper und gegen die Beine getreten. Anschließend seien sein Mobiltelefon und 100 Euro weg gewesen. Der in Graz lebende Afghane wurde im LKH Graz ambulant behandelt.