Bei einer Kollision zwischen Güterzug und Pkw in Neudorf bei Wildon (Bezirk Leibnitz) in der Steiermark wurden zwei Personen getötet. Dabei handelt es sich um den Fahrer und die Beifahrerin des Unfallwagens. Ihre Identität war vorerst noch nicht bekannt, sagte Polizei-Sprecher Fritz Grundnig. Das Auto der beiden wurde rund 100 Meter von der Lok auf dem eingleisigen Bahnbett mitgeschleift. Ein größerer Einsatz ist angelaufen, hieß es Mittwochnachmittag in einer ersten Information der Polizei. Der Unfall passierte auf einer mit Lichtsignalen geregelten Kreuzung.

#Zugunglück in #Wildon: Ein Pkw und ein Güterzug kollidierten gegen 13:50 Uhr. Zwei Personen verletzten sich dabei tödlich. Die Identität der Personen steht noch nicht fest. — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) July 3, 2019

Bei den Todesopfern handelt es sich laut Polizei Steiermark um einen 32-jährigen Mann und eine 29-jährige Frau aus dem Bezirk Graz-Umgebung.

Schienenersatzverkehr eingerichtet

Durch den Unfall kommt es auch zu Verzögerungen auf der Bahnstrecke. Laut ÖBB sind bis voraussichtlich 15.15 Uhr keine Fahrten zwischen Werndorf und Wildon möglich. Es wurde inzwischen ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. "Planen Sie in diesem Bereich derzeit 30 Minuten mehr Reisezeit ein", so die ÖBB.

Nicht der erste Crash

Erst im März dieses Jahres kam es an der gleichen Stelle zu einem tödlichen Crash. Dabei wurde eine Person schwer verletzt, eine weitere getötet.