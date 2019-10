Feldbach, Bezirk Südoststeiermark.. Die 51-Jährige aus dem Bezirk Jennersdorf (Bgld) war gegen 19:50 Uhr in einer Firma in der Europastraße mit Wartungs- und Reinigungsarbeiten an einer Maschine beschäftigt und geriet dabei mit beiden Händen in die rotierenden Walzen. Die Verletzte wurde mit schweren Verletzungen an beiden Händen in das LKH Graz eingeliefert.