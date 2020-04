Handwerker stoppten "Opa-Killer"

Hasserfüllt ging der Enkel auf seinen Opa los, den er zuvor seit Jahren nicht gesehen hatte.

Stmk. Schon am Sonntag war der 25-jährige Österreicher aus Leoben an der Adresse seines Großvaters und dessen Frau (die nicht seine Oma ist) unangekündigt aufgetaucht. Der reichlich verwirrt wirkende Bursche fragte das ganze Haus in der Nikolaus-Lenau-Straße aus, doch das Oldie-Paar war offenbar nicht zu Hause gewesen. Am Dienstag kam der Enkel wieder.

Als ihm sein Großvater, der nicht zuletzt auch wegen der Corona-Zeiten völlig überrascht war, die Tür öffnete, ahnte er nichts Böses. Doch kaum hatte der 71-Jährige dem Besuch kurz den Rücken zugekehrt, zückte der junge Verwandte ein Messer und stach mehrmals auf den Opa ein. Durch Zufall waren wegen eines Wasserschadens zwei Installateure in der Wohnung, von denen einer sich mutig auf den Messerangreifer stürzte, ihn niederrang und so lange am Boden fixierte, bis die Polizei vor Ort war.

Bei seiner Einvernahme durch Ermittler des Landeskriminalamts Steiermark, Außenstelle Niklasdorf, zeigte sich der 25-Jährige zu seiner Messerattacke geständig. Zum Motiv machte er bisher keine Angaben. Drogen- und Alkoholtest wurden ange­ordnet.