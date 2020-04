Hochzeit im Netz: Am 2. Mai gibt's erste ''Online-Trauung''

Ein internetaffiner Pfarrer begeht am 2. Mai in der Steiermark eine Premiere mit einer Netzhochzeit.

Nur das Brautpaar, Trauzeugen und der Hartberger Pfarrer Josef Reisenhofer werden am kommenden Samstag in der Stadtpfarrkirche persönlich bei der ersten Internethochzeit anwesend sein. Die geladenen Gäste können das Sakrament über Stream mitverfolgen. „Selbstverständlich werden in der Kirche alle ­Sicherheitsvorkehrungen eingehalten. Ich werde die Braut auch nicht küssen“, so der Geistliche.

Pfarrer Reisenhofer gilt als Internetpionier in der Steiermark. Jahre vor der Corona-Krise hat die Pfarre begonnen, Gottesdienste ins Netz zu stellen. Waren es seit 2013 nur um die 200 Zugriffe pro Messe, wurden bei der ­Ostermesse 2020 über 8.000 Abrufe aus der ganzen Welt gezählt.

Disco-Messe

Auch sonst geht der engagierte Pfarrer sehr moderne Wege in der Verbreitung der katholischen Glaubenslehre. Ein Gottesdienst unter Discokugeln ist in Hartberg genauso möglich wie reger Austausch über Social-Media-Kanäle oder eine Kirchen-App für unterwegs.