Hund biss Mädchen (8) ins Gesicht

Achtjährige dürfte lediglich leicht verletzt worden sein - Hundebesitzer wurde angezeigt

Ein achtjähriges Mädchen ist am Samstagnachmittag in Kalsdorf bei Graz von einem Husky-Schäfer-Mischling ins Gesicht gebissen worden. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, hatte das Kind zuvor ohne Zwischenfälle mit dem Hund gespielt. Die Achtjährige wurde ins Krankenhaus gebracht, sie wurde laut ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt und ambulant behandelt.

Laut Polizei hatten vier Kinder in einem Garten mit dem Hund gespielt. Sein Besitzer, ein 56-jähriger Mann, war mit seinem Tier dort auf Besuch gewesen und saß gemeinsam mit dem Hausbesitzer nur wenige Meter von seinem Hund und den Kindern entfernt. Nachdem die Kinder bereits zwei Stunden ohne Zwischenfall im Garten gespielt hatten, biss der Hund das Mädchen. Ein Alkotest beim 56-Jährigen verlief positiv. Er wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.