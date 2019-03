Eine 27 Jahre alte Schweizerin ist am Freitagabend in Deutschlandsberg mit ihrem Auto über eine steile Böschung auf die Bahngleise der Graz Köflacher Bahn gestürzt. Zeugen des Unfalls retteten die Frau aus dem Auto, das kurz darauf laut Polizei von einem Triebwagen der GKB erfasst und völlig zerstört wurde.



Das Auto war mit der Fahrerseite nach unten auf den Gleisen gelandet. Eine 62 Jahre alte Frau stieg über den Kofferraum in das Fahrzeug ein, gemeinsam mit weiteren Unfallzeugen gelang es ihr, die leicht verletzte Frau aus dem Auto zu ziehen. Die Schweizerin wurde ins Spital nach Deutschlandsberg gebracht. Die Bahnstrecke war nach dem Unfall zwei Stunden lang gesperrt.