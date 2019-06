Im Rausch: Mordversuch an bestem Freund

Steiermark. Die Mordermittler des LKA waren gerade mit dem Verbrechen an einer 16-Jährigen in Deutschlandsberg beschäftigt (siehe Bericht oben), als der nächste Alarm einging. In Tober in der Gemeinde Passail (Bez. Weiz) gingen zwei Männer in einem heftigen Streit aufeinander los, die sich selbst als „beste Freunde“ bezeichnen. Was schließlich den Ausschlag für eine fast tödliche Messerattacke gab, liegt noch im Dunkeln.

Jedenfalls schnappte sich der 24-jährige Wohnungsinhaber ein Küchenmesser mit 20 Zentimeter Klinge und stach es seinem drei Jahre jüngeren Kumpel in den Rücken. Anschließend alarmierte er die Rettung. Das Opfer konnte nur durch eine Not-OP gerettet werden. Der Täter gestand, hatte aber noch über ein Promille Alkohol im Blut. Es gilt die Unschuldsvermutung.