Kollision: Zwei Pkw-Lenker verletzt

Ebersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Gegen 11:45 Uhr war der 71-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit seinem Pkw auf der L 412 von Kaindorf kommend in Fahrtrichtung Ebersdorf unterwegs. Er wollte auf Höhe des Straßenkilometers 3,660 nach links in Richtung Wagenbach einbiegen. Laut seinen Angaben sei vor ihm ein Lkw gefahren und er hätte deshalb einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 43-Jährigen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, übersehen. In der Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch die Wucht des Anpralles wurde der Pkw der 43-Jährigen in die angrenzende Wiese geschleudert.

Nach der Erstversorgung wurde die 43-Jährige mit schweren und der 71-Jährige mit leichten Verletzungen ins LKH Hartberg eingeliefert. Ein mit beiden Fahrzeuglenkern durchgeführter Alkotest verlief negativ.