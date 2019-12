Kollision von Gabelstaplern: 20-Jähriger schwer verletzt

Ein 20-jähriger Arbeiter verletzte sich Donnerstagabend bei einer Kollision zweier Gabelstapler schwer.

Graz, Bezirk Liebenau.Gegen 21.30 Uhr lenkte ein 54-jähriger Grazer einen Gabelstapler rückwärts in einer Halle eines Autozulieferbetriebes. Zeitgleich lenkte der 20-jährige in Graz wohnhafte Syrer einen Gabelstapler ebenfalls rückwärts auf demselben Fahrweg.

Dabei kreuzten sich die Fahrtrichtungen und es kam zur Kollision der beiden Arbeitsmaschinen. Der 20-Jährige wurde schwer verletzt und von der Rettung in das LKH Graz gebracht, wo er ambulant behandelt wurde. An beiden Arbeitsmaschinen entstand Sachschaden.