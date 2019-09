Kopfschütteln über Protest gegen Nazis

Graz. Die US-Sängerin Amanda Palmer kam für ein Konzert in die steirische Hauptstadt. Beim "Aufsteirern" postete die 43-Jährige ein Facebook-Video: Umringt von einer Menschentraube posiert Palmer in einem Trachtenkleid. Ihre Brustwarzen verklebte sie mit schwarzem Tape, überall auf der Haut Sprüche und Wörter mit schwarzem Edding gekritzelt.

"F**k Nazis". Im historischen Stefaniensaal verteilte Amanda Palmer Gratis-Tickets für ihr Konzert. Auf ihrer Brust prangerte dabei der Schriftzug "F**k Nazis" in riesengroßen Buchstaben. Einen Tag zuvor spielte die Sängerin – die durchaus bekannt für ihren Aktionismus ist – ein Gratis-Konzert für Flüchtlinge am Wiener Karlsplatz, bevor sie am Abend im Konzerthaus auf der Bühne statt.