Landwirt von Traktor eingeklemmt

Ein 79-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Südoststeiermark rutschte Dienstagmittag mit seinem Traktor in einem Waldstück ab, wurde vom Traktor eingeklemmt und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Pirching am Traubenberg, Bezirk Südoststeiermark. Gegen 12.15 Uhr geriet der Traktor in einem Waldstück auf dem durch den Regen aufgeweichten Boden bergabwärts ins Rutschen. Der Traktor wurde um seine Längsachse gedreht und fiel danach auf die rechte Seite. Der 79-Jährige wurde in der Fahrerkabine eingeklemmt, konnte aber mit seinem Mobiltelefon Angehörige verständigen. Diese alarmierten die Einsatzkräfte. Der Verletzte wurde von den Freiwilligen Feuerwehren Kirchbach und Edelstauden, die mit sechs Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften im Einsatz waren, aus dem Traktor befreit.

Die Rettung Kirchbach lieferte den 79-Jährigen in das LKH Feldbach ein.