Lawinenabgang: 34-Jähriger von Steinbrocken getroffen

Ein 34-jähriger Skitourengeher wurde am Sonntag von einem etwa einen Kubikmeter großen Brocken getroffen und verletzt. Zwei andere Sportler konnten ausweichen. Der ÖAMTC-Rettungshubschrauber holten den Verletzten nach einer Seilbergung vom Berg, hieß es seitens der Polizei.

Zwei weitere Tourengeher wichen aus

Die Nassschneelawine war gegen 9.00 Uhr am rechten Rand des sogenannten Wandaubauernkars abgegangen. Die drei Tourengeher im Alter von 34, 37 und 40 Jahren waren in dem Moment beim Aufstieg in Richtung Almmauer. Die Schneemassen erreichten das Trio zwar nicht, aber der darauf folgende Steinschlag. Während zwei von ihnen auswichen, wurde der 34-jährige Niederösterreicher getroffen. Der Brocken schleuderte ihn etwa acht Meter talwärts. Er blieb schwer verletzt liegen. Seine Begleiter alarmierten die Rettung. Der Skitourengeher wurde in das Unfallkrankenhaus Kalwang geflogen.

Am Einsatz waren sieben Bergretter und fünf Alpinpolizisten. Dass die drei Wintersportler von der Lawine verschüttet wurden, wie es zunächst geheißen hatte, stellte sich als falsch heraus.