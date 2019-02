Lenkerin (41) crasht frontal in zwei Pkw - tot

Eine Obersteirerin ist Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ums Leben gekommen. Die 41-Jährige war gegen 21.00 Uhr auf der Ennstal Bundesstraße (B320) in Wörschach gegen zwei Pkw mit Lenkern im Alter von 30 und 31 Jahren gefahren. Während die Frau noch an der Unfallstelle starb, wurden die Männer in Krankenhäuser gebracht, teilte die Polizei mit.

Der Grund für die Kollision war am Mittwoch noch unklar. Der 31-jährige Lenker aus dem Bezirk Liezen wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit der Bergeschere herausgeschnitten werden. Der Rettungshubschrauber Christophorus 14 brachte ihn in das LKH Graz. Der 30-jährige Lenker - ebenfalls aus dem Bezirk Liezen - kam mit Verletzungen in das LKH Rottenmann. Die B320 war für rund drei Stunden gesperrt.