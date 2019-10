Mann in Lokal verstorben

Leibnitz. Der 75-Jährige aus Slowenien war in den Nachmittagsstunden in Begleitung eines 57-Jährigen aus Slowenien in Leibnitz zum Einkaufen unterwegs. Gegen 15:15 Uhr klagte der 75-Jährige plötzlich über starke Übelkeit und suchte daher die Toilette eines Lokals auf. Nachdem der Mann nach etwa 15 Minuten nicht wiedergekommen war, suchte der 57-Jährige nach seinem Begleiter und fand diesen leblos am Boden der Toilette liegend vor. Die sofort verständigten Einsatzkräfte versuchten noch den 75-Jährigen zu reanimieren, was jedoch nicht gelang. Der Notarzt konnte schlussendlich nur den Tod des Mannes feststellen. Da die Todesursache nicht einwandfrei geklärt werden konnte, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz eine gerichtliche Obduktion an. Derzeit liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.