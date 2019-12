Verkehr bei Deutschfeistritz von A9 abgeleitet.

Gratkorn. Die Pyhrnautobahn A9 ist Samstagnachmittag nach einem Massenunfall in Gratkorn (Bezirk Graz-Umgebung) in Fahrtrichtung Süden für den gesamten Verkehr gesperrt worden. Nach ersten Angaben der Polizei waren mindestens zehn Fahrzeuge in den Crash verwickelt. Inzwischen korrigierte die Asfinag die Zahl auf acht Autos.

Die Karambolage ereignete sich vor dem Gratkorn-Tunnel 3, über Unfallhergang und -ursache war vorerst nichts bekannt. Fest stand, dass zumindest zwei Menschen verletzt wurden. Umleitung war zunächst noch keine eingerichtet, mit Staus war zu rechnen.

Vier Leichtverletzte

In den Massenunfall vor dem Gratkorntunnel auf der Pyhrnautobahn A9 sind nach Angaben der Asfinag acht Fahrzeuge verwickelt gewesen. Insgesamt wurden vier Leichtverletzte gezählt.

Der Verkehr in Richtung Süden wurde bei Deutschfeistritz von der Pyhrnautobahn abgeleitet. Bei der Auffahrt Gratkorn-Süd konnten die Verkehrsteilnehmer dann wieder zurück auf die Autobahn. Wie lange die Sperre dauern würde, war vorerst noch unklar. Das hing davon ab, wie schnell die havarierten Fahrzeuge entfernt werden konnten.