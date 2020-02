Millionen für den Ausbau im Süden von Graz

Im Grazer Umland schießen Headquarters und Firmensitze aus dem Boden.

Graz-Umgebung. Die Steiermark ist ein beliebter Ort für Wirtschaft und Forschung. Große Firmen wie Legero, Knapp oder SSI Schäfer investieren heuer Millionen in den Aus- oder Neubau ihrer Firmensitze. Vor allem in Autobahnnähe südlich der Stadt entstehen wegen der günstigen Lage Neubauten für ansässige Unternehmen.

Investitionen bringen steiermarkweit Plus

Groß. Fünf große Bauprojekte drücken dem sogenannten Speckgürtel der Stadt nicht nur optisch ihren Stempel auf. Die Millioneninvestitionen werden die Wirtschaft rund um Graz kräftig ankurbeln. Der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) begrüßt dies. „Es geht da um ein positives Miteinander, das sind ja alles Investitionen in den steirischen Zentralraum, von denen wir alle nur profitieren. “Vorige Woche gab es den Spatenstich für den Zehn-Millionen-Bau des Feuerwehrausstatters Magirus Lohr in Zettling-Premstätten.

Arbeitsplätze. Der IT-Dienstleister NTS eröffnet ebenfalls noch dieses Jahr seinen neuen Firmenhauptsitz in Raaba-Grambach. In Lannach wird der Pharmazie-Gigant Gernot Lannach Pharma auf 15.000 Quadratmetern 100 neue Jobs schaffen. 30 Millionen nahm der Schuhriese Legero für den kürzlich finalisierten Neubau neben dem Grazer Flughafen in die Hand. Schon am 8. Mai eröffnet Logistik Schäfer in Peggau ein weiteres Büro.