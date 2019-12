Im April soll der 32-Jährige am Grazer Bahnhof mit einem Fleischmesser auf seine Ehefrau losgegangen sein. Urteil nicht rechtskräftig.

Am Mittwochabend ist ein 32-Jähriger im Grazer Straflandesgericht wegen versuchten Mordes schuldig gesprochen worden. Er soll am Bahnhof in Graz im April dieses Jahres mit einem Fleischmesser auf seine Ehefrau losgegangen sein. Zwei Männer schritten ein, daher konnte er den Stich nicht ausführen. Der Algerier wurde zu 19 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.