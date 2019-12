Mit Pfefferspray im Bus gesprüht: Täter ausgeforscht

Grazer will Freundin Pfefferspraydose nur "gezeigt" haben und sprühte unabsichtlich.

Graz. Ein zunächst unbekannter Mann, der am 12. Juli in Graz in einem Linienbus mit einer reizauslösenden Substanz gesprüht hatte, ist nun von der Polizei ausgeforscht worden. Es handelt sich um einen 39-jährigen Grazer. Er gab an, eine neu gekaufte Pfefferspraydose seiner Freundin im Bus gezeigt und diese unabsichtlich ausgelöst zu haben. Mehrere Fahrgäste waren durch das Reizgas beeinträchtigt worden.

Sämtliche Fahrgäste flüchteten nach dem Versprühen des Reizgases panisch in den vorderen Teil des Busses sowie zu den Ausgangstüren. Auch die 46-jährige Buslenkerin war beeinträchtigt, sodass sie den Bus außerplanmäßig anhalten musste, um die Türen zu öffnen. Der Täter und seine weibliche Begleitung flüchteten vorerst unerkannt.

Umfangreiche Ermittlungen des Grazer Kriminalreferates führten nun zu dem 39-jährigen Grazer. Er konnte aufgrund eingelangter Hinweise nach einem Zeugenaufruf ausgeforscht werden. Der 39-Jährige, gegen den ein aufrechtes Waffenverbot besteht, zeigte sich bei seiner Einvernahme schuldbewusst und gestand sein Verhalten. Er wird wegen Körperverletzung angezeigt.