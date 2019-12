Montanuni widmet sich der nachhaltigen und effizienten Ressourcenförderung.

Leoben. Wenn es um Rohstoffförderung, Verarbeitung und das Recycling geht, wird die Montanuniversität Leoben künftig mehr denn je gefragt sein. An der Bergbauuniversität im russischen St. Petersburg wird ein entsprechendes Unesco-Kompetenzzentrum eingerichtet, an der Montanuni wird die Rohstoffinitiative der Unesco durch ein Zentrum ergänzt. Am Mittwoch wurde der Vertrag in Leoben unterzeichnet. Der Startschuss fällt im Frühjahr 2020.