26-Jähriger sticht mit Messer auf seinen Großvater ein

26-Jähriger ging offenbar auf seinen Großvater los.

Leoben. Ein 26-Jähriger soll am Dienstag in Leoben seinen 70-jährigen Großvater in dessen Wohnung mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben. Die Landespolizeidirektion Steiermark informierte Dienstagnachmittag, dass der Verdächtige festgenommen wurde. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Der Mann soll zu Mittag seine Großeltern in Leoben besucht haben. Dann kam es offenbar in der Wohnung zu der Messerattacke. Die Hintergründe der Tat waren vorerst nicht bekannt.