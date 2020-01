Mordversuchsprozess: 55-Jähriger soll Vater getötet haben

Im Grazer Straflandesgericht ist am Dienstag ein 55-Jähriger erneut vor einem Geschworenensenat (Vorsitz: Gerhard Leitgeb) gestanden.

Graz. Er soll im Juli 2018 seinen Vater getötet haben. Der Angeklagte, der diesen von allen Menschen ferngehalten hatte, betonte, er sei unschuldig. Der Prozess musste wegen eines Richterwechsels im Senat neu gestartet werden.

Schon beim ersten Mal hatte der angeklagte Deutsche ein ungewöhnliches Verhalten an den Tag gelegt. Er lehnte alles und jeden ab, Richter, Staatsanwältin und sogar die Anklage selbst, die er als gefälscht bezeichnete. Der Prozess war im Oktober vertagt worden, nun wurde er nochmals durchgeführt. Eine beisitzende Richterin war erkrankt, und mit einem Wechsel - der Vorsitzende wäre gleich geblieben - war der Angeklagte nicht einverstanden.

Soll Vater erstickt haben

Der 55-Jährige, der seinen Vater gepflegt und ihn von allen anderen Menschen ferngehalten hatte, soll den 82-Jährige erstickt haben. Die Leiche wurde im Krematorium im letzten Moment sichergestellt. Nach dem Tod des Mannes hatte der Arzt zunächst nichts Auffälliges festgestellt. Der Angeklagte rief noch in der Nacht die Bestattung an und verfügte die Verbrennung des Leichnams. Doch Verwandten kam die Sache komisch vor und sie informierten die Polizei. Der Gerichtsmediziner entdeckte dann tatsächlich Anzeichen eines gewaltsamen Todes durch Ersticken. Der Angeklagte leugnete von Anfang an, einen Mord begangen zu haben: "Ich habe meinen Vater über alles geliebt", beteuerte er.

Bereits im Vorfeld hatte der Mann alle angezeigt, von der Staatsanwältin über den Richter und die Ermittler bis hin zu Mitgliedern des Einsatzkommandos Cobra. Er fühlte sich permanent verfolgt und unverstanden, was sich offenbar durch die Monate in Untersuchungshaft noch verstärkt hat. "Ich habe Sie abgelehnt, weil Sie Beweismittel unterdrückt haben", sagte er gleich zu Beginn zu Richter Gerhard Leitgeb.



Als sein Redefluss, gespickt mit Paragrafen aller Art, nicht zu stoppen war, unterbrach ihn der Richter. "Ich ermahne Sie", versuchte er es, doch er kam nicht weit. "Sie haben kein Recht, mich zu ermahnen", fuhr der 55-Jährige gleich dazwischen und fügte hinzu: "Sie verdrehen die Gesetze, wie Sie wollen."

Staatsanwältin von Schuld überzeugt

"Er hat seinen Vater kaltblütig ermordet", war Staatsanwältin Nora Lackner überzeugt. Sie räumte ein, dass sicher mehrere Personen hinter dem Geld des Toten her gewesen wären, aber "er war der Einzige, der Gewalt ausgeübt haben kann".



Der Angeklagte wollte eine 55-seitige Verteidigung vorlesen. "Das ist eine Befragung, keine Lesestunde", unterband der Richter das Vorhaben. Also begann der Angeklagte, die Geschichte weitschweifig aus dem Gedächtnis zu schildern.