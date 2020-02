Nächste Bluttat - Frau auf offener Straße niedergestochen

Nach dem Ehe-Mord in der Obersteiermark kam es nur wenige Stunden später in Graz zur nächsten Bluttat. Ein Mann attackierte auf offener Straße eine noch unbekannte Frau mit einem Messer.

Blutige Tragödie auf offenerer Straße im Westen des Grazer Zentrums: In der St.-Peter-Hauptstraße auf der Höhe Hausnummer 61 wurde eine Passantin am Dienstagvormittag niedergestochen. Die Frau schwebt in Lebensgefahr.

St. Peter Hauptstraße auf der Höhe 61, wo sich die Gewalttat auf offener Straße zugetragen haben soll.

Die näheren Umstände sind noch unbekannt. Doch laut Zeugenaussagen soll der 27-jährige Täter unvermittelt und wahllos auf die Passantin eingestochen haben.

Der Angreifer wurde von der Polizei festgenommen. Seine Einvernahme soll sich äußerst schwierig gestaltet haben, weil der Mann zunächst nur wirre Angaben machte.

Nach ÖSTERREICH-Informationen war der Verdächtige erst wenige Stunden vor der Bluttat aus einer psychiatrischen Anstalt entlassen worden. In dieser soll er sich wegen paranoider Schizophrenie (Verfolgungswahn) befunden haben. Sein Opfer soll er noch nie zuvor gesehen hab en.