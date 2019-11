Nicole Walker, Enkelin von Frank Stronach und Reit-Profi, wurde wegen Dopings suspendiert.

Schwerer Schlag für Frank Stronach. Seine Enkelin Nikki Walker, als Springreiterin für Kanadas Nationalequipe ganzer Stolz der pferdebegeisterten Milliardärsfamilie, ist mit sofortiger Wirkung wegen Doping gesperrt worden. Bei der 36-Jährigen wurden Abbauprodukte von Kokain im Körper nachgewiesen.

Doppelt bitter: Nikki Walker wurde während eines Championats getestet, bei dem sich die kanadische Reitermannschaft für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio qualifiziert hatte. Sollten weitere Tests das Doping-Ergebnis der umgehend suspendierten Reiterin bestätigen, droht der kompletten Mannschaft eine Sperre für das Olympia-Turnier.

Koka-Tee schuld an Positiv-Test?

Nikki Walker hat auf Instagram jede Schuld von sich gewiesen: „Ich habe noch nie illegale Drogen genommen. Wir haben so hart gekämpft. Ich würde nie etwas tun, was die Teilnahme an den Olympischen Spielen gefährden würde“, schrieb sie. Die kanadische Mannschaftsführung will vorerst die weiteren Testergebnisse abwarten.

Laut kanadischen Medien könne sich die Magna-Erbin die Koks-Rückstände durch den Verzehr von Mate de Coca – einem legalen Aufguss aus Kokablättern – erklären. Nicole Walker ist die Tochter von Belinda Stronach, der Tochter von Frank Stronach. Der Familie gehört das „Magna Racino“ in Ebreichsdorf (NÖ). Es gilt die Unschuldsvermutung.