Notbetrieb und Zukunftssorge im Straßenbau

Nur noch allernotwendigste Bauarbeiten finden noch in der Landeshauptstadt statt.

Graz. Unter strengsten Sicherheitsmaßnahmen wird in Graz noch hier und da gebaut. Das betrifft aber nur Baustellen, die für die Netz- und Versorgungssicherheit unerlässlich sind. Alle andern Baustellen stehen still. Komplett eingestellt wurde der Straßenbau. Die Arbeiten in der Plüddemanngasse oder St. Peter Hauptstraße sowie die Gleisbauarbeiten Richtung Smart City oder Reininghaus wurden abgebrochen. Mit dem Frühling hätte die Hochsaison für den Straßenbau starten sollen – rund 500 Projekte werden nun gar nicht erst begonnen, so der Leiter des Grazer Straßenbauamtes Thomas Fischer.

Großprojekte. Welche genauen Auswirkungen das auf die Großprojekte in Eggenberg oder den Brückenneubau der Tegetthoffbrücke hat, kann er noch nicht abschätzen. „Wir müssen einfach abwarten, wann wieder mit einem Normalbetrieb gerechnet werden kann. Erst dann kann man beurteilen, ob das Ganze sich dann um Wochen, Monate oder Jahre verschieben wird.“

Personal. Neben Tourismus und Dienstleistungsgewerbe ist die Baubranche aktuell stark von den Corona-Einschränkungen betroffen. Mit einem Personalengpass nach der Krise ist daher weniger zu rechnen.