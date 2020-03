PKW-Kollision fordert Verletzte

Dienstagvormittag kam es zu einer Kollision zweier Pkw. Dabei wurden beide Fahrzeuglenker verletzt.

Hitzendorf, Bezirk Graz-Umgebung. Gegen 08:20 Uhr war ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit einem Pkw in Niederberg, auf der L 301, von Graz kommend in Fahrtrichtung Hitzendorf unterwegs. Laut eigenen Angaben sei er eingeschlafen und auf die Gegenfahrbahn geraten. In der Folge prallte er frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 23-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Dabei wurde die 23-Jährige im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Sie wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehren Steinberg-Rohrbach und Hitzendorf aus dem Fahrzeug befreit.



Nach der Erstversorgung wurde die 23-Jährige vom Rettungshubschrauber C 12 ins UKH Graz eingeliefert.



Der 26-Jährige wurde leicht verletzt. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv.