Paragleiter auf Fußballplatz abgestürzt & schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 53-jähriger Einheimischer am Freitagabend in Murau in der Steiermark zugezogen, als der Paragleiter offenbar beim Landeanflug in Turbulenzen geriet und neben dem Fußballplatz abstürzte. Der Mann wurde von einem Notarztteam versorgt und mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Klagenfurt geflogen.

Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, sollte er am Abend den Matchball zum Fußballspiel der Oberliga Nord zwischen Murau und Judenburg einfliegen. Dabei kam es allerdings zu dem Absturz.