Paragleiter crasht bei Landeanflug in Haus

Haus im Ennstal. Schreckliche Szenen spielten sich am Samstagnachmittag im steirischen Haus in Ennstal ab. Ein 30-jähriger Paragleiter aus Tschechien knallte beim Landeanflug gegen eine Hausmauer. Dann erfasste ihn eine neue Windböe – zog ihn hinauf und er blieb schwer verletzt am Hausdach liegen.

Die Feuerwehr Haus im Ennstal und Schladming konnten den Paragleiter aus rund zwei Meter Höhe mit einer Drehleiter bergen. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettung ins Krankenhaus Schladming gebracht.